Tal como o número de vendas de automóveis em Portugal, também a produção sofreu uma grande quebra em 2020. De acordo com os dados fornecidos pela ACAP, entre janeiro e dezembro de 2020 foram fabricadas 264 236 unidades em solo nacional, o que corresponde a um decréscimo de 23,6% face a igual período no ano anterior. Se restringirmos os números a apenas o mês de dezembro, a perda é ainda superior em comparação com igual mês em 2019 (44,5%) graças aos 13 368 veículos ligeiros e pesados produzidos.

A ACAP refere ainda que deste total de unidades produzidas, 97% são veículos com destino a mercado externo. Naturalmente a Europa continua a ser o destino preferencial destes veículos (94,3%), com a Alemanha (20,4%), França (16,2%), Itália (11,7%), Espanha (11%) e Reino Unido (7,6%) a serem os principais destinos dos carros produzidos em Portugal.

Fonte: ACAP