Apresentado na semana passada, o Rolls-Royce Boat Tail “rouba” o título de carro mais caro do mundo ao Bugatti La Voiture Noire. Durante a revelação, a marca de luxo afirmou que o carro foi pedido por um cliente “muito especial”, mas não mencionou nomes. Contudo, a imprensa britânica debruçou-se sobre o assunto e deixou dois nomes “em cima da mesa”: o casal Beyoncé e Jay-Z.

Segundo o The Telegraph, uma fonte assegurou que o casal deixou assinaturas em partes distintas do veículo e, para além disso, ambos terão estampado a sua assinatura no compartimento do motor. Como se isso não bastasse, desmultiplicam-se os indícios de que podem ser mesmo eles os donos do Boat Tail. É exemplo disso o frigorífico personalizado para guardar garrafas do champanhe Armand de Brignac, empresa de champanhe que tem Jay-Z como um dos donos desde 2014.

De relembrar ainda que o Rolls-Royce Boat Tail tem inspiração na região do sul de França, Côte d’Azur, local esse onde o casal e a sua família gostam de passar férias. Durante esse período, é comum realizarem piqueniques ao ar livre, um detalhe que pode justificar todo o trabalho realizado na parte traseira do veículo onde encontramos, inclusive, um chapéu de sol embutido. Demasiadas coincidências ou será mesmo verdade?