Primeiras unidades do Toyota GR Yaris chegam a Portugal

A Toyota anunciou a chegada a Portugal das primeiras unidades do muito aguardado GR Yaris. O pequeno desportivo inspirado no mundo dos ralis está disponível em três cores e três níveis de equipamento: Standard, Extreme Premium e Extreme Rally. O GR Yaris foi desenvolvido pela Toyota Gazoo Racing em colaboração com a Tommi Mäkinen Racing