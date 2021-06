A Opel mostrou-nos as primeiras imagens do novo Astra. O compacto da marca alemã vai, tal como pode ver na galeria em cima, passar por uma verdadeira revolução face à atual geração ao adotar a nova filosofia de design “Opel Vizor” estreada no Mokka. “O futuro Astra abrirá um novo e entusiasmante capítulo nos 30 anos de história do nosso modelo compacto”, revela Michael Lohscheller, CEO da Opel. “Estamos confiantes de que a próxima geração do Opel Astra irá causar uma forte impressão e atrair muitos novos clientes para a marca”, acrescentou.

Nestas fotos teaser é possível verificar que o Opel Astra vai receber os faróis IntelliLux LED e, na secção traseira, a renovada designação “Astra” foi colocada na zona central da tampa da mala. Passando para o interior, o principal destaque é a inclusão do painel de grandes dimensões que liga painel de instrumentos e ecrã tátil do sistema de infotainment. Esta solução é ainda acompanhada pela redução de comandos físicos ao mínimo possível. A Opel promete uma elevada qualidade do habitáculo, não só pelos revestimentos e materiais utilizados, mas também pela construção do mesmo. Por fim, o novo Opel Astra vai manter a carroçaria hatchback e Sports Tourer e tem início de produção marcado ainda para este ano na fábrica de Russelsheim.