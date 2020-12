Se bem se lembra, a Aston Martin decidiu celebrar os 60 anos de parceria com a Zagato de uma forma muito especial. Com a ajuda da empresa suíça, R-Reforged, a marca britânica criou 19 pares de Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage que não podem ser vendidos em separado. O preço destas obras de arte está bastante perto dos 2 milhões de euros e percebe-se o porquê. Com produção realizada na fábrica da R-Reforged em Warwick, esta edição especial é bastante semelhante, ao nível de design, do Vantage V12 Zagato. Porém, os Heritagem têm toda a carroçaria é em fibra de carbono, e não em alumínio, bem como novas jantes de 19 polegadas, lábio dianteiro mais agressivo e asa traseira ativa. Tal como podemos ver nas fotos, os clientes vão ter um Speedster e um coupé. O Speedster é completamente novo e inspirado no Vanquish Zagato Speedster de 2017.

Quanto a personalização, a Aston Martin afirma que ambos podem ter cores iguais e totalmente à escolha do cliente, quer seja em mate ou brilhante. Caso não queira cor de todo, pode sempre optar pelo visual de carbono exposto, um tratamento que necessita de 400 horas para ser terminado. Passando para o interior, recebe uma consola central atualizada e um revestimento em pele. Mais uma vez, a Aston Martin refere que as escolhas dos consumidores são infinitas. Ou seja, apesar de serem 19 pares, todos eles podem ser completamente diferentes uns dos outros.

Debaixo do capot, ambos estão equipados com o motor V12 de 6.0 litros atmosférico, mas com algumas melhorias. Como é o caso de uma nova afinação de ECU e sistema de escape em titânio. Com isto, a potência passa para os 608 cavalos, o que representa um “salto” de 81 cv face ao V12 Zagato original. Assim, tanto o coupé como ao Speedster conseguem ultrapassar os 300 km/h de velocidade máxima. Para acompanhar o aumento de potência, o chassis foi revisto, a suspensão está 10 mm mais baixa e a largura das vias aumentou 20 mm. Por fim, estas duas unidades vão estar expostas no salão da marca britânica em St. Gallen, Suíca, antes de seguirem para uma “tour” pelo mundo no ano novo. Estes vão também ser utilizados para desenvolver as afinações finais, por exemplo, de suspensão.