O frio parece que veio para ficar. As temperaturas, já de si baixas, vão voltar a baixar e há, inclusivamente, previsão de queda de neve em zonas de Portugal onde tal ocorrência não é muito comum. É por isso normal que, caso não resida numa zona onde neve é presença regular, não esteja habituado a conduzir em estradas brancas e bastante mais escorregadias. Assim, fique a saber que estilo de condução e cuidados deve adotar.

Uma verificação prévia do seu automóvel é um conselho e prática que faz todo sentido mesmo quando não há previsão de queda de neve. Assim, suspensão, travões e pneus devem ser rigorosamente verificados a fim de evitar sustos ao volante, principalmente quando sob condições tão imprevisíveis.

Deverá também evitar manobras bruscas que facilitem a perda de contato dos pneus com o piso, ligação já de si reduzida devido ao baixo atrito causado pela neve e/ou gelo. Preste igualmente muita atenção à distância de segurança que mantém para o veículo que segue, moderando também a velocidade a que circula.

Se sentir dificuldades em arrancar, com excessivo patinar das rodas, experimente fazê-lo em “segunda velocidade”. Já durante as travagens/desacelerações, recorra sempre ao motor, evitando reduzir a velocidade apenas com o pedal de travão e com a caixa em ”ponto morto”.

No caso de se aperceber que os pneus estão cheio de neve, deverá parar em segurança e fazer os possíveis para a retirar, favorecendo o contato e trabalho dos pneus. Se se encontrar atolado, não acelere demasiado pois só contribuirá para piorar a situação. Deverá, quando possível colocar pedras ou um tapete de borracha junto das rodas de tração tentando assim libertar-se.

Este é apenas um resumo das situações e cuidados que deverá ter ao enfrentar um nevão ou uma estrada com neve e/ou gelo acumulados. Acima de tudo, muita atenção, por si, pelos seus e pelos outros. Boa viagem!