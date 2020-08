Osamu Masuka, um homem fiel à Mitsubishi há quase 50 anos, resignou e foi substituído pelo CEO, Takeo Kato.

O veterano executivo japonês assumiu a presidência da Mitsubishi em 2019 e será substituído, temporariamente, pelo atual CEO da casa japonesa, Takeo Kato, mantendo-se Masuka como consultor especial.

Osamu Masuka entrou na Mitsubishi em 1972 e chegou a CEO em 2014, tornando-se presidente da empresa cinco aos depois. Ele foi uma das forças motrizes que levou a Mitsubhishi a seguir o caminho dos híbridos e dos veículos 100% elétricos, sendo disso caso o excelente Outlander PHEV. Foi ele, também, quem apostou forte na expansão para o sudoeste asiático.

Quanto a Takeo Kato, assumiu o papel de CEO no ano passado, depois de ter sido o responsável pela Mitsubishi na Indonésia, tendo enorme experiência em mercados emergentes, agora uma prioridade dentro da Aliança Renault Nissan Mitsubishi e da sua nova organização. Lembrar que a casa japonesa parou o lançamento de novos produtos no Velho Continente e pode estar no caminho do abandono do mercado europeu.