Coube ao presidente da FIAT Brand Global, Olivier François, a honra de fazer o primeiro test drive ao novo 500 “la Prima” por diversos locais simbólicos das ruas de Turim. A emocionante viagem tem início nas instalações de Mirafiori, complexo onde o novo citadino elétrico é produzido. É uma das fábricas europeias há mais tempo em atividade, tendo sido inaugurada em 1939. Para a produção do seu novo modelo, estarão dedicadas cerca de 1200 pessoas. A capacidade da linha é de 80 mil unidades por ano, mas dispõe de margem para subir, num investimento que supera os 700 milhões de euros.

«Regra geral, fazemos a primeira volta à pista de um modelo novo com as câmaras desligadas. Mas, para o novo 500, decidi levar-vos comigo! O primeiro test drive do Novo Fiat 500 é um momento muito especial e também um pouco mágico. Uma “visão” que se torna realidade. Um trabalho de equipa que se materializa. Mas, falando sinceramente, é também um momento muito exigente», refere Olivier François.

A etapa seguinte do test drive leva-o até à antiga fábrica da marca italiana, Lingotto, com a mítica pista de testes na cobertura onde eram realizados os testes de qualidade pré-expedição das unidades produzidas do 500 original. Atualmente, a unidade de Lingotto foi reconvertida em museu. A viagem prossegue depois pelas ruas da cidade, terminando no Monte dei Cappuccini, na margem direita do rio Pó.

No passado mês de julho abriram as encomendas do “la Prima” cabrio, tendo registado um constante aumento da procura. Agora é também possível encomendar, em todos os concessionários FIAT, o novo 500 “La Prima” berlina, a versão hatchback do citadino elétrico que promete uma autonomia WLTP de até 320 quilómetros no ciclo combinado e até 458 em ambiente urbano.