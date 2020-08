Com a evolução da indústria automóvel, começa a ser cada vez mais fácil atingir potências a rondar os 1000 cavalos. Desta vez, a Posaidon, preparadora alemã, decidiu tornar o Mercedes-AMG G63 ainda mais apelativo. Para tal, realizaram algumas alterações ao nível da motorização o que permitiu atingir números impressionantes.

De série, o motor 4.0 V8 bi-turbo garante 585 cavalos e 850 Nm de binário, mas depois das alterações, os valores subiram para os 940 cv e 1278 Nm de binário. Assim, a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feito em 3,6 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 280 km/h.

Para além disso, a Posaidon não se esqueceu que também é preciso travar e, por isso, melhoraram o sistema de travões do SUV. Por fim, a preparadora decidiu manter a originalidade no exterior. Destaque para as luzes LED presentes no tejadilho.