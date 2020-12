Quando se fala no mundo das modificações, também conhecido por tunning, há várias vertentes. Há quem realize apenas aumentos de potência, outros preferem uma imagem mais desportiva e, aliás, há quem junte as duas coisas. Quando falamos de supercarros, as alterações costumam ser bastante mais contidas para preservar as linhas com que saem de fábrica. No entanto, isso não impediu a Zyrus, preparadora norueguesa, de criar aquele que é um dos Lamborghini Huracan mais radicais do mundo. O denominado LP1200 Strada é a versão de estrada do carro de competição LP1200 R, também este da autoria da preparadora.

Começando pelo exterior, rapidamente percebemos que de Huracan tem pouco. De facto, este recebe mais de 600 novos componentes, com destaque para a enorme asa traseira. Porém, mais do que questões estéticas, este “kit de carroçaria” permite gerar 2010 kg de downforce a 200 km/h, um valor impressionante quando percebemos que o supercarro pesa apenas 1427 kg. Quanto ao motor, o V10 de 5.2 litros recebe um kit biturbo e chega a uns expressivos 900 cavalos para andar nas estradas que, à distância de um botão, se tornam em 1200 cv para utilização em pista. Por fim, a empresa não especifica se é preciso fornecer um carro dador, mas sabemos que o preço da modificação é de 595 mil euros. Este valor inclui ainda um “pack” de familiarização num track day com toda a equipa de competição e engenheiros.

Fonte: Zyrus