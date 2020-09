O Land Rover Defender é conhecido pelas aptidões fora de estrada. Apesar desta nova geração ter um visual “mais à SUV”, continua a seguir a filosofia dos antepassados. Porém, como praticamente todos os carros da indústria automóvel, não escapa às empresas especializadas em modificações. É o caso desta unidade criada pela Lumma Design, preparadora alemã que, para além de uma cor berrante, oferece um kit estético que torna o modelo mais largo. De facto, a inclusão de cavas de rodas alargadas dá mais 40 mm de largura total. O visual é completo por uma nova grelha e para-choques redesenhados.

O denominado CLR LD, logo visível na dianteira, pode ainda ser configurado com jantes entre 19 e 23 polegadas e, consoante as necessidades dos clientes, equipadas com pneus de estrada ou todo-o-terreno. Se por fora dá nas vistas, no interior as mudanças são mais simples. Os pedais são em alumínio e o interior conhece um revestimento em couro. Relativamente ao motor a Lumma afirma que fez modificações, apesar de não dizer quais, e mexeu no sistema de escape. Já a suspensão modificada garante mais 30 mm de altura ao solo face à versão base do Land Rover Defender.