O Toyota GR Yaris tem, na teoria, uma base quase perfeita para as empresas de modificações fazerem “magia”. O pequeno hot hatch era de tal maneira esperado que já existem preparações do mesmo, como é o caso desta realizada pela Litchfield. A empresa britânica ansiava tanto este modelo que adquiriu de forma imediata duas unidades que, neste momento, estão a ser utilizados quase como cobaias para os desenvolvimentos. Para além de um sistema de escape, também a unidade de controlo do motor está a ser modificada e, de acordo com os testes de banco de potência, já chegaram aos 300 cavalos.

Contudo, a empresa não quer apenas números mais elevados, mas sim uma melhoria na performance geral. Para tal, estão a trabalhar com a Nitron, empresa britânica especialista em suspensões, para melhorar a utilização do hot hatch em viagens mais longas. Para já, estas são as únicas novidades apresentadas pela Litchfield, porém, a preparadora não pretende ficar-se por aqui e, por isso, vão continuar a desenvolver novas soluções focadas em performance. Quanto às modificações já concluídas, estas serão comercializadas a partir do fim de janeiro e início do mês seguinte.

Fonte: Litchfield