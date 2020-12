Com o Natal a chegar, começa a “loucura” da compra de prendas. No entanto, em 2020 estamos num ano atípico e há quem prefira adquirir produtos de forma online. Se é um desses e precisa de dar uma prenda a um amante de automóveis, dê uma vista de olhos no site da Peugeot. A marca francesa lançou uma coleção de relógios denominada “Armand, Since 1810”, personalizada pela Peugeot Design Lab, que é inspirada na história da marca. Com preços entre os 129 e os 149€, funcionam com movimentos a quartzo e são resistentes à água até 50 metros de profundidade.

Quanto a personalização, esta edição está disponível em três versões distintas. A primeira apresenta uma caixa em aço escovado de 41 mm de diâmetro, mostrador cinzento laminado e bracelete de couro escuro (129€). Com exatamente o mesmo preço, encontramos ainda uma versão com caixa de 36 mm em aço acetinado, acompanhada por bracelete em metal traçado “milano”. Por fim, a mais cara (149€), apresenta uma caixa de aço escovado “antic silver” com 41 mm de diâmetro, mostrador a preto, bracelete em couro camel e, no verso da caixa, a designação “Peugeot Legend”.

Pode acompanhar esta edição neste site.