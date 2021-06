Pela quinta semana consecutiva o preço dos combustíveis sobe em Portugal. A partir de hoje (28 de junho), segundo os cálculos do Jornal de Negócios, o preço da gasolina simples 95 sobe mais 2 cêntimos por litro e, assim, passará a custar qualquer coisa como 1,651 euros. Já no caso do gasóleo a subida deverá ser de 1 cêntimo, passando para 1,440 euros, um valor máximo desde fevereiro de 2013. Este cálculo tem como base a evolução dos dois derivados do petróleo e do euro, contudo, de relembrar que o preço dos combustíveis varia consoante o posto de abastecimento, marca ou localização.

Fonte: Jornal de Negócios