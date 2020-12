Um dos pontos em que os consumidores se “queixam” nos automóveis elétricos é a autonomia. Contudo, neste capítulo a indústria automóvel está a evoluir a uma velocidade impressionante e, diga-se, já há várias opções no mercado que garantem autonomia suficiente para uma utilização diária sem que o condutor comece a ter ataques de ansiedade. No entanto, há outro fator que, muito possivelmente, continua a atrasar a transição elétrica. Falamos do preço das baterias, uma parte crucial dos veículos elétricos e que continuam a ter um preço avultado quando fazemos contas a quanto custa cada kWh. Seja como for, o estudo da Bloomberg mostra que esse dado está a melhorar a olhos vistos.

De facto, a Bloomberg tem acompanhado os avanços do preço por kWh desde 2013. Tal como mostra o gráfico que pode ver na galeria, há sete anos o preço por kWh era de 545€. Com uma linha descendente acentuada, em 2020 atingiu-se a marca dos 111€/kWh, ou seja, estamos cada vez mais próximos de ultrapassar a barreira dos 100€/kWh. Este enorme decréscimo acontece graças a uma produção de baterias cada vez maior, o que ajuda a diminuir o preço. Consequentemente, esta diminuição vai ajudar a reduzir o preço dos veículos elétricos e aproximá-los dos valores praticados pelos automóveis a combustão pura. A Bloomberg acredita ainda que este número pode descer significativamente nos próximos anos com o aparecimento de novas tecnologias, como por exemplo, baterias sólidas.

Fonte: Bloomberg