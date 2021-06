Segundo o estudo Barómetro da Mobilidade da CarNext, a popularidade dos carros usados está a aumentar ainda mais junto dos portugueses. A investigação ditou que 73% dos portugueses, um valor superior à média europeia (64%), afirmam que compraram ou consideraram comprar carro usado nos últimos 12 meses. Mais de 5 em cada 10 dos portugueses entrevistados afirmaram que têm mais probabilidades de comprar um carro usado hoje, e para 64% a razão nesta mudança de mentalidade surge do aumento de confiança na capacidade de encontrar um carro usado de alta qualidade com poucos quilómetros.

Por outro lado, os canais de venda de carros usados online estão a ganhar cada vez mais importância e confiança por parte dos consumidores. de acordo com o estudo, 3 em cada 10 condutores portugueses já se sentem preparados para comprar um carro usado online, com a conveniência de poderem comparar preços e procurar informação como a razão mais valorizada (60%) e o hábito de efetuar a maioria das compras online no último ano como o segundo motivo (49%). No que diz respeito à idade dos automóveis, 64% demonstraram preferência pela aquisição de carros com menos de cinco anos.

“A aquisição de carros online está em rápida evolução, em parte como reflexo do crescimento geral do comércio eletrónico, mas em grande medida devido ao aumento da confiança em plataformas como a CarNext. Esta confiança é o resultado de um importante trabalho que tem sido feito no sentido de disponibilizar as melhores soluções aos clientes, sempre com toda a transparência e segurança”, revelou Luís Lopes, Managing Director da CarNext em Portugal.