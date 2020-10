Portugal vai receber alguns dos primeiros Tesla Model 3 feitos na China

A primeira fábrica da Tesla criada fora dos Estados Unidos da América deu os primeiros “frutos”. De facto, as instalações de Xangai, China, acabam de produzir as primeiras unidades do Tesla Model 3 que vão ser exportadas para a Europa já na próxima semana, segundo indica a imprensa chinesa. Este primeiro lote de veículos produzidos