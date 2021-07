De acordo com a Carinsurance.ae, Portugal é um dos países onde é mais caro comprar carros de luxo.

Está a pensar comprar um carro de luxo? Se sim, temos más notícias para si. De acordo com o estudo realizado pela Carinsurance.ae, Portugal encontra-se entre os 10 países do mundo onde é mais caro comprar veículos deste segmento. Tal como poderá ver no quadro em baixo, o preço de determinados carros varia, e muito, consoante o país. Esta investigação utilizou como base cinco carros de luxo – Mercedes-Benz Classe S, Range Rover, Audi e-tron quattro, Tesla Model S e BMW X7 – e, após isso, realizou o valor médio dos preços recomendados para cada um dos modelos em 32 países

No primeiro lugar encontramos Israel que é, de longe, o país onde estes cinco modelos são mais caros. De acordo com o estudo, os preços praticados devem-se aos impostos a pagar, taxas essas que representam quase 80% do preço final dos veículos. Neste caso a média é de 257528 dólares, qualquer coisa como 217067 euros. O segundo lugar do pódio pertence à Dinamarca e, mais uma vez, uma grande parte do valor dos carros de luxo é referente a impostos. A média é de 207328 dólares (174 754 euros). O último lugar do pódio pertence a mais um país nórdico, Finlândia, com um preço médio bem inferior aos dois primeiros: 141130 dólares (118957 euros).

Em Portugal, que se encontra no oitavo lugar, os carros de luxo deste estudo dão um valor médio de 131 452 dólares, cerca de 110 799 euros. Por fim, a título de curiosidade, o país onde os Mercedes-Benz Classe S, Range Rover, Audi e-tron quattro, Tesla Model S e BMW X7 dão um valor médio mais baixo é nos Estados Unidos da América. Em terras do Tio Sam a média fica-se pelos 81 408 dólares (68 618 euros).

Fonte: Carinsurance.ae