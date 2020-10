A Federação Europeia de Transportes e Ambiente, divulgou o relatório “Mission (almost) accomplished”, significa missão quase cumprida em português, que revela os países europeus que melhor aderiram aos carros elétricos no primeiro semestre de 2020. No topo da lista surgem três países nórdicos, sem surpresa, com a Noruega em primeiro (68% de elétricos do total de carros vendidos), Suécia (26%), Finlândia (15%) e Países Baixos (13%). Logo a seguir, no quinto lugar, surge Portugal com 11% dos carros vendidos. O mesmo estudo indica que o número de carros elétricos nas vendas totais deverá atingir 10% em toda a Europa até ao final do ano, ou seja, mais de um milhão de automóveis, perto do dobro do registado em 2019.

Por outro lado, este relatório revela ainda o desempenho de dióxido de carbono das vendas de automóveis de passageiros e, neste ponto, Portugal também sobressai. De facto, com 99 gCO2/km, Portugal encontra-se no terceiro lugar atrás de França (98 gCO2/km) e Noruega (47 gCO2/km). Os três países do pódio estão todos com um desempenho melhor do que a média europeia que se situa entre as 100 e as 120 gCO2/km.

Em suma, a Europa está cada vez mais a aderir aos veículos eletrificados, nomeadamente híbridos, híbridos plug-in e carros elétricos, e isso tem-se refletido no número de vendas. Por outro lado, também estamos a assistir a uma redução de emissões CO2, dois dados que estão intimamente ligados.