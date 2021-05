Está a pensar fazer umas férias de carro? Se sim, talvez nem precise de sair do país. Segundo a Momondo, site de pesquisa de viagens, Portugal é o melhor país da Europa para explorar de carro. Após o estudo de 31 países, Portugal conquistou boas pontuações na qualidade das estradas, abundância da natureza, pontos de interesse e preço dos carros do aluguer. Para além disso, também teve pontuações positivas em outros parâmetros como horas de sol por ano, poluição atmosférica e trânsito. Curiosamente, Portugal teve a melhor pontuação geral sem ser o melhor em nenhuma das categorias. O segundo lugar é ocupado pelos “nuestros hermanos” (Espanha), seguida pelo Luxemburgo, Alemanha e, a fechar o top 5, a Suécia.

Conheça os vencedores das diferentes categorias, descritos pela Momondo:

Clima: Espanha

“A baixa precipitação e um grande número de horas de sol faz de Espanha o melhor país para uma road trip soalheira. Em segundo lugar encontra-se a Grécia, seguida por Portugal e Turquia.”

Segurança e infraestruturas: Suíça

“Os países com boas classificações nesta categoria são os que têm menos acidentes e melhores estradas. A Suíça conquistou o primeiro lugar, recebendo pontuações elevadas os Países Baixos, Alemanha, Áustria e Suécia.”

Preço: Ucrânia

“Esta categoria classifica o país pelos preços dos combustíveis, alojamento e estacionamento, bem como pelas políticas de portagens. A Ucrânia ficou em primeiro lugar, e a ocupar o resto do TOP 5 encontram-se a Lituânia, Rússia, Polónia e Roménia.”

Trânsito e sustentabilidade: Países Baixos

“Esta categoria inclui fatores que afetam as condições de circulação, como a poluição atmosférica, o trânsito e a quantidade de carros por 1000 habitantes. Também tem em conta o número de estações de carregamento de carros elétricos para quem quiser alugar um carro ecológico. Os Países Baixos chegaram ao primeiro lugar, seguidos pela Noruega, Finlândia, Islândia e Suécia.”

Aluguer de carro: Eslováquia

“Esta categoria classifica os países com base não apenas no preço do aluguer de um carro, mas também na classificação das rent-a-cars. Com uma combinação entre o segundo lugar dos preços mais baratos e excelentes classificações, a Eslováquia agarrou o primeiro lugar da categoria, seguida pela Letónia, Eslovénia, Roménia e Polónia.”

Natureza e pontos de interesse: Suíça

“Esta categoria inclui dois fatores recorrentes quando pensamos numa road trip: a beleza natural do país e o número de locais que são Património Mundial da UNESCO. A Suíça arrebatou o prémio com as suas cordilheiras, lagos e florestas majestosas, mas também por ser o país europeu com mais locais de Património Mundial em relação à sua área territorial. O segundo lugar foi para o Luxemburgo, seguido pela Áustria, Portugal e Eslovénia.”

Fonte: Momondo