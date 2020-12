A Brisa vai investir cerca de 10 milhões de euros no alargamento da rede de postos de carregamento elétrico rápido nacional. Ao todo, serão 82 carregadores espalhados por 42 áreas de serviço.

Este é o resultado de uma parceria entre a Brisa, a BP, a Cepsa, a Repsol, a Galp Electric, a EDP Comercial e a Ionity. A Via Verde Electric será a maior rede privada de pontos de carregamentos elétricos rápidos e ultrarrápidos das autoestradas nacionais.

Atualmente, são 17 as áreas de serviço com carregadores elétricos, valor que mais do que duplicará. Alguns dos carregadores serão rápidos e outros ultrarrápidos e os trabalhos de alargamento da rede estarão concluídos no decorrer de 2021. Tomando o exemplo de uma viagem entre Porto e Faro, vão estar disponíveis 12 postos de carregamento com um total de 24 carregadores.