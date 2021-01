Como começa a ser tradição, a TomTom realizou mais um ranking de cidades mais congestionadas do mundo. Esta que é a décima edição do Traffic Index, abrange 516 cidades de 57 países, sendo Portugal um deles. Para além de uma redução significa de congestionamento de trânsito face a 2019, muito por culpa dos condicionamentos causados pela pandemia de covid-19, o ano de 2020 marca também a mudança de liderança no que diz respeito a cidade mais congestionada. De facto, o Porto ultrapassou Lisboa e tornou-se na cidade com trânsito mais difícil em Portugal. Pior ainda, é também a pior cidade da península ibérica.

Posicionada na posição 126 do ranking mundial apresentou um nível de congestionamento de 24%, menos 7% face a 2019. De seguida surge Lisboa na posição 139 a nível global, com 23% de congestionamento, contudo, no caso da capital portuguesa, o decréscimo foi maior (10%). O Top cinco nacional é concluído por Braga (15% de congestionamento e 320 lugar a nível mundial, Coimbra (12% e 364 lugar) e Funchal (12% e 375 lugar). A título de curiosidade, Moscovo é a cidade com o maior congestionamento a nível mundial ao apresentar 54% de nível de trânsito. Para se ter a noção, o Traffic Index revela que os condutores em Moscovo perdem 200 horas por ano em filas na estrada, cerca de 8 dias e 8 horas.

Fonte: Traffic Index