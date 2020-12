O departamento Porsche Classic anunciou que os farolins e piscas dos 911/912 de curta distância entre eixos construídos até 1968 voltam a estar em stock. Estes componentes passam a estar disponíveis graças à colaboração com a Bosch Classic, o fabricante original, para total autenticidade.

Estão disponíveis quer para as versões europeias, quer para as que tiveram como destino os Estados Unidos da América. Desta forma, passam a estar disponíveis, em qualquer Centro Porsche, farolins para todas as gerações de 911 clássicos até, inclusivamente, a 996.

Todas as especificações originais foram cumpridas neste regresso à produção, desde os materiais, os moldes e os pontos de fixação, fiéis aos de 1964. No entanto, tal como há 50 anos, a sua produção depende muito de trabalho manual. Por exemplo, a pintura dos vidros dos farolins do 911 europeu é feita à mão.

Estes componentes não estavam disponíveis para compra desde a década de 1990. Assim, os condutores de muitos 911 clássicos viam-se obrigados a procurar o chamado “new old stock” ou a recorrer a componentes usados.