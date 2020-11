Se já foi a um Salão Automóvel, ou se está atento ao site AutoMais, sabe que há vários carros que nunca passaram de protótipo. Alguns desses projetos ficam “esquecidos” e nunca chegam a dar origem a um veículo de produção. Contudo, a Porsche foi buscar grande parte dos projetos “à gaveta” e decidiu que está na altura de os mostrar aos fãs. Para deixar “o bicho atrás da orelha”, a marca alemã lançou um pequeno teaser em que vemos a silhueta de um carro que, segundo rumores, é uma speedster criado para celebrar o sucesso na competição nos anos 50.

Rapidamente os fãs apressaram-se para tentar descortinar mais detalhes sobre o veículo e conseguiram tornar a imagem mais clara com recurso a edição em computador. O resultado é uma traseira com farolins em LED e logo da Porsche a vermelho. Um dado curioso remete para a frase “little Rebel” na placa de matrícula. Apesar de não conseguirmos ver a dianteira, acredita-se que este modelo remete para a interpretação moderna do Porsche 550 Spyder de competição. Por fim, temos de esperar duas semanas conhecer este, mas também outros desenhos que nunca viram luz do dia.