A Porsche Ibérica preparou várias iniciativas solidárias, que já foi afirmado, não vão estar em vigor somente até ao final do ano.

Estas iniciativas da Porsche Ibérica vão estar englobadas numa divisão recentemente criada, a Porsche Compromisso Social (PCS). O “selo” PCS quer identificar movimentos solidários com os quais pode colaborar de forma direta, com o objetivo de ajudar a faixa da população mais vulnerável de Portugal e Espanha.

Na semana passada ficou concluída a primeira iniciativa deste tipo, desenvolvida ao longo dos meses de março, abril e maio, que consistiu em entregar um total de 6 mil refeições (cerca de 100 por dia) a pessoas desfavorecidas.

A seguir a esta ação, nascida nas cozinhas da Porsche Ibérica e coordenada em conjunto com a câmara municipal de Madrid, começa o segundo projeto. Este chama-se Porsche Soma e consiste num acordo com a Rede de Emergência Alimentar portuguesa e a sua homónima espanhola, Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), para ser aplicada nos próximos meses.

A segunda fase deste acordo irá prolongar-se até ao final do mês de julho e incluirá também os Centros Porsche de Portugal e Espanha. Consistirá em apoios conjuntos entre a Porsche Ibérica e os concessionários, que serão entregues aos Bancos Alimentares dos respetivos distritos onde se localiza cada Centro Porsche.

O projeto Porsche Soma terminará com a “Taycan Electrotour”, um percurso à volta da península Ibérica com o carro 100% elétrico da Porsche, que converterá os quilómetros percorridos em quilogramas de alimentos.

O valor total das refeições solidárias e a doação à Rede de Emergência Alimentar e FESBAL, mais as outras iniciativas de 2020, rondará os 400 mil euros em Portugal e Espanha.

Através da página web www.porsche-compromisosocial.com poderá conhecer todas estas iniciativas da Porsche Compromisso Social. Além disso, existirá uma hiperligação para que qualquer cliente ou aficionado da marca possa associar-se a esta ação solidária com a sua doação.

“O Porsche Compromisso Social é o programa de ajudas mais ambicioso que já desenvolvemos e estou muito satisfeito com a resposta dada pelos nossos concessionários, que desde o primeiro momento quiseram envolver-se com o projeto, não apenas desde o ponto de vista económico, mas também lançando ideias”, assinalou Tomás Villén, diretor-geral da Porsche Ibérica. “Na Porsche sempre prestámos grande atenção às ações de responsabilidade social corporativa e, a nível nacional, também tentámos fazer a nossa parte com diversas opções que se enquadram bem a filosofia da marca. A atual pandemia fez-nos dar um impulso maior a estes projetos e incentivou-nos a construir uma base sólida à qual daremos continuidade muito além desta crise”.