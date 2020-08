Segundo comunicado enviado pela Porsche Automobili Holding (Porsche SE), a empresa germânica investiu 2,5 milhões de dólares na Aurora Labs Ltd, empresa israelita, adquirindo uma posição perto de 10% do capital da companhia sedeada em Tel Aviv.

A Aurora Labs é especialista em software, entre outras coisas, dedicado ao automóvel e à conectividade Segundo a Porsche SE, a tecnologia da Autora Labs é especialmente adaptável para atualizações de software através de interface móvel com total segurança e eficácia. O mercado onde opera a Aurora Labs está e rápido desenvolvimento pois a quantidade de software que um carro, agora, usa, e as capacidades de atualização são cada vez mais exigentes, necessitando de veículos mais poderosos, fiáveis e seguros.

Para Lutz Meschke, membro do conselho de administração com o pelouro do investimento, desde 1 de julho de 2020, referiu que “no futuro, o software será um dos principais fatores de diferenciação do automóvel e atualizações eficientes vão ter um papel cada vez mais importante. Por isso o nosso investimento na Aurora Labs, pois desta forma adicionamos uma empresa importante para lidar com um mercado com enorme potencial de crescimento.”

Com este investimento, a Porsche SE, dona do grupo Volkswagen, espera que os seviços aos quais passa a ter acesso possa beneficiar os construtores do grupo VW, particularmente depois dos problemas sentidos no novo Golf e no futuro ID.3.

Este investimento da Porsche SE insere-se no plano da empresa de investir em empresas como a Aurora Labs, tendo já adquirido participações em companhias como a Markforged, a Seurat Technologies (especialistas norte americanos em impressão 3D) e a AEVA, especialista americano de reconhecimento a laser.