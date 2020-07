A Porsche começou por revelar o 911 Turbo S, agora chegou a vez da versão, digamos, descafeinada, ainda assim com 580 CV, mais 40 CV que a versão anterior. Já disponível em Portugal nas versões coupé e cabrio, com preços, respetivamente, de 233.079 e 248.143 euros.

Graças aos 580 CV e aos 750 Nm de binário (mais 40 Nm), o 911 Turbo chega dos 0-100 km/h em 2,8 segundos (menos 0,2 segundos que anteriormente), igualando os valores registados pelo anterior 911 Turbo S. O modelo utiliza uma caixa de dupla embraiagem PDK de 8 velocidades, específica para o 911 Turbo, mantendo os 320 km/h de velocidade máxima. Pela primeira vez estarão disponíveis pacotes desportivos, chassis desportivo e sistema de escape mais radical.

O novo motor boxer de seis cilindros com 3.8 litros oferece agora turbocompressores de geometria variável simétricos com válvulas bypass controladas eletricamente. Em conjugação com o redesenhado sistema de arrefecimento e a utilização de injetores piezo, melhor a resposta.

O chassis e a carroçaria estão mais largos, com mais 42 mm na largura da via dianteira e pneus 255/35 em jantes de 20 polegadas. O controlo ativo da tração integral (PTM) é agora capaz de transferir ainda mais potência para as rodas dianteiras enquanto a tração no eixo traseiro direcional aumenta pelos mais 10 milímetros de largura da via traseira, assim como pelos pneus 315/30 em jantes de 21 polegadas.

O sistema de travagem tem maxilas pintadas de vermelho com discos dianteiros com 408 mm (mais 28 mm do que anteriormente) enquanto os discos traseiros têm 380 mm. O sistema de escape desportivo está disponível em opção, pela primeira vez, para o 911 Turbo. Pela primeira vez estão também estão disponíveis duas versões de chassis: o chassis PASM, enquanto a significativamente mais firme suspensão desportiva de controlo elétrico e 10 milímetros mais baixa beneficia a agilidade.

O opcional sistema hidráulico de controlo ativo da inclinação (PDCC) e o sistema de travagem PCCB com discos em cerâmica com pinças de 10 êmbolos à frente, refrorçam as opções do 911 Turbo.

O 911 Turbo foi alargado 45 mm à frente (1.840 mm) enquanto atrás alargou 20 mm (1,90 metros), recebeu uma aerodinâmica adaptativa, a qual apresenta grelhas de arrefecimento controladas eletronicamente na dianteira, spoiler dianteiro ativo e um significativamente maior spoiler traseiro variável.

As entradas de ar nos painéis laterais traseiros, caraterísticas do 911 Turbo, conduzem o ar ao invés de refrigerarem como anteriormente, enquanto o arrefecimento é feito através de condutas posicionadas diretamente no fluxo de ar sob a tampa traseira de acesso ao motor. A faixa de luz com os faróis traseiros em LED, assim como a nova grelha traseira com frisos em cor prata, complementam o design da traseira.

A imagem e a performance podem ser acentuadas pelos pacotes desportivos opcionais. O Pacote de peso reduzido para o Coupé reduz o peso do veículo em 30 quilogramas. Entre outros elementos, isto foi possível pela utilização de bacquets integrais, a supressão dos bancos traseiros e a redução dos materiais de insonorização. O Pacote desportivo inclui o Pacote 911 Turbo Sport Design, assim como elementos adicionais em carbono e em preto.