A casa de Weissach ainda antes de estrear o carro, foi até ao Nordschleife cm o Panamera e com Lars Kern, piloto de testes da Porsche, efetuou uma volta em 7m29,81s, recorde na categoria de “automóveis executivos.”

“Os aperfeiçoamentos realizados no chassis e conjunto motriz do novo Panamera foram sempre evidentes durante esta volta, naquele que é reconhecido como o circuito mais exigente do mundo. Particularmente nas secções “Hatzenbach”, “Bergwerk” ou “Kesselchen”, a nova definição do sistema eletromecânico de estabilização é consistentemente efetiva e oferece ao Panamera uma estabilidade incrível apesar do piso acidentado do circuito. Na “Schwedenkreuz”, o Panamera beneficiou do aprimorado comportamento dinâmico e do aumento da aderência dos novos pneus desportivos da Michelin. Alcancei velocidades de passagem em curva que nunca pensei serem possíveis com o Panamera.” Foi assim que Lars Kern descreveu a sua volta ao volante do novo Porsche Panamera, agora recordista.

Com uma temperatura ambiente de 22 graus no ar e de 34 graus na pista, Lars Kern iniciou a volta às 13:49 horas do dia 24 de julho de 2020 e cruzou a linha da meta 7:29.81 minutos depois. O Panamera que estabeleceu o recorde estava equipado com bancos de competição e célula de segurança para proteção do piloto. O notário confirmou também o estatuto de produção em série da camuflada berlina de quarto portas, que irá fazer a sua estreia mundial no final de agosto e a conformidade dos pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, especialmente desenvolvidos para o Panamera e utilizados para a volta recorde. Pneus que vão estar disponíveis em opção depois do lançamento no mercado.

Contas feitas, o novo Panamera, foi mais rápido 13 segundos que o anterior. Foi o mesmo Lars Kerne que em 2016 tinha feito um tempo de 7m38,46s ao volante de um Panamera Turbo com 550 cv e no circuito de 20,6 km que era usado na época, ou seja, menos 200 metros que agora. O tempo da volta que foi, agora, registado ao longo de todo o Nordschleife foi numa distância de 20,832 km.