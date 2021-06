O Porsche Cayenne Turbo GT debita 640 cv e atinge os 300 km/h.

Recentemente a Porsche anunciou que o Cayenne era o novo recordista de Nurburgring na categoria de SUV de produção. Com um tempo de 7 minutos e 38,925 segundos, bateu o “primo” do Grupo Volkswagen, Audi RS Q8, que realizou o percurso em 7 minutos 42,253 segundos. Agora, a marca alemã mostrou-nos todos os detalhes desta nova versão, o Porsche Cayenne Turbo GT. O SUV focado na performance está equipado com o motor V8 de 4.0 litros biturbo que debita 640 cv e 849 Nm de binário, mais 90 cv do que a versão Turbo base. Com estes argumentos consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,3 segundos com o opcional pack Sport Chrono e atingir uma velocidade máxima de 300 km/h.

Face às versões base do Cayenne Turbo, o novo GT recebe uma afinação de suspensão pneumática, que é 15% mais rígida, e que o deixa 17 mm mais perto do solo. Destaque ainda para um camber negativo superior a 0,45 graus no eixo dianteiro. Para além disso, é acompanhado por uma gestão dinâmica e vectorização de binário distintas, ainda mais focadas na performance e eficácia em circuito.

Passando para o exterior, os clientes vão encontrar um visual semelhante ao que já é conhecido do Porsche Cayenne Coupé, mas com algumas alterações específicas desta versão GT. É o caso de entradas de ar mais pronunciadas, lábio de maiores dimensões, difusor distinto com ponteiras de escape ao centro, spoiler adaptativo com “flap” de maiores dimensões (51 mm). Já no interior encontramos quatro lugares individuais, todos eles com bancos desportivos em alcantara e com a assinatura Turbo GT nas cabeceiras. Ao centro do tablier o ecrã recebe, pela primeira vez no Cayenne, o sistema de infotainment PCM 6.0. Por fim, o Porsche Cayenne Turbo GT já está disponível para encomenda e chegará aos concessionários Porsche em meados de setembro de 021. O preço começa nos 259 527€.