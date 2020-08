A casa de Weissach mostrou o seu apoio ao orgulho gay não revelar uma gama completa de modelos 911 com as cores do arco iris, antes da realização do “Christopher Street Day” na Alemanha.

Os seis Porsche 911 que podem ver na foto são um 911 GT3 vermelho, e um 911 GT3 RS laranja, outro amarelo, outro azul e um GT3 castanho. Além destes seis carros pintados com o arco íris, a Porsche tem uma bandeira com o símbolo da causa homossexual hasteada na fábrica de Estugarda e alguns colaboradores homossexuais foram dar voltas com os carros vestido com t-shirts com o arco iris e realizando uma marcha gay virtual.

O diretor de recursos humanos da Porsche, Andreas Haffner, referiu que “exigimos e promovemos a igualdade de oportunidades e queremos possibilitar a todos os colaboradores da Porsche contribuam da mesma maneira que são, independentemente do gênero, origem étnica, religião, deficiência, idade ou orientação sexual.”

Em comunicado, a Porsche enfatizou que “não é apenas uma postura de diversidade, tolerância e respeito por ocasião dos festivais ‘Cristopher Street Day’.” Recordamos que há três anos a Porsche estabeleceu o Departamento de Igualdade de Oportunidades e Diversidade, para promover oportunidades iguais para todos os funcionários do construtor, concentrando-se nas suas qualidade e capacidades e não nas diferenças individuais.

Curiosamente, a Porsche não é a única empresa do grupo VW que mostrou o seu apoio á causa, já que a Bentley apresentou há semanas um Continental GT Convertible envolto com as seis cores do arco-íris por cima da pintura do veículo.