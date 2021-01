A Porsche celebra em 2021 o 25º aniversário do Boxster. Para tal, a marca alemã decidiu lançar uma edição especial limitada a 1250 unidades com base no GTS 4.0. Esta versão já se encontra disponível para encomenda com as primeiras unidades a chegar aos concessionários portugueses no final de março de 2021. Quantos ao preço, este arranca nos 134 885 euros. No que diz respeito a detalhes exclusivos, o Boxster recebe jantes de 20 polegadas, entradas de ar laterais e lettering na cor Neodímio, um castanho acobreado, que pretende reproduzir a utilizada no concept Boxster apresentado em 1993. Para além disso, recebe também de série a capota de lona em vermelho com o lettering “Boxster 25”. Sem esquecer as ponteiras de escape com revestimento brilhante, contorno do para-brisas em preto e tampa de combustível em alumínio.

Passando para o interior, os clientes encontram, de série, o revestimento em pele bordeaux. Isto é completo por bancos desportivos com ajuste elétrico, detalhes em alumínio, proteções das soleiras das portas com o lettering “Boxster 25” e volante GT. Por fim, a edição especial está equipada com o flat-six atmosférico de 4.0 litros que debita 400 cavalos. No capítulo da transmissão, os clientes podem escolher entre a caixa manual de seis velocidades ou a automática de dupla embraiagem PDK de sete velocidades.