O Boxster é um modelo de grande relevância para a Porsche e um dos grandes responsáveis pela força da marca e pela sua imagem de referência em desportivos. Foi um modelo essencial para levar a marca de Estugarda a ultrapassar um momento mais complicado da sua história, em que as vendas dos seus automóveis desceram bastante. Não é por isso de estranhar que a Porsche tenha dado início às celebrações deste modelo que completará, em 2021, 25 anos de vida.

Para tal, a Porsche realizou uma “live talk” em que os convidados puderam assistir a entrevistas realizadas a dois dos mais importantes membros da equipa que desenvolveu o Boxster, lançado originalmente em 1996. Os convidados foram Horst Marchart, membro do conselho, e Grant Larson, responsável máximo de design. Ambos revelaram a sua visão dos acontecimentos e alguns detalhes do seu trabalho aquando da fase de projeto, desenvolvimento e lançamento do Boxster.

Após a excelente aceitação do concept mostrado em 1993 no Salão de Detroit, a Porsche decidiu de imediato avançar com a produção do seu novo desportivo de motor central, modelo que viria a partilhar inúmeros componentes com a geração 996 do 911 que viria também a ser lançada no mercado. A história continua a ser escrita atualmente com a geração 982, a quarta deste primeiro quarto de século.