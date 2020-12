Ver um espaço da Porsche é sempre uma oportunidade muito apelativa, não só para os fãs da marca, mas também para os amantes de automóveis. No entanto, o Centro Porsche Lisboa quis subir a parada ao inaugurar o novo Porsche Studio Cascais na Marina de Cascais. O espaço apresenta um conceito inédito na Península Ibérica com o objetivo de dar aos clientes uma experiência inovadora. Com cerca de 200 metros quadrados, a infraestrutura é ladeada por vidro, o que permite a todos os que passam observar os veículos expostos. Os clientes vão ter à disposição um ecrã tátil de grandes dimensões onde é possível configurar o veículo a gosto.

Para além disso, os clientes podem escolher um veículo do programa Porsche Aprroved ou produtos do catálogo da Porsche Drivers Selection. O espaço está aberto de segunda a sexta-feira, desde as 10 horas até às 19 horas, enquanto ao sábado passa das 10:00 às 13:30 e das 14:40 às 18:00. De referir ainda que no piso -1 do parque de estacionamento da Marina de Cascais existe uma zona de estacionamento exclusiva a clientes com postos de carregamento para híbridos e elétricos.