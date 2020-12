A Porsche anunciou uma colaboração com a Siemens Energy para o desenvolvimento de um combustível neutro em termos climáticos. Este projeto piloto no Chile tem o objetivo de criar a primeira fábrica de escala internacional para a produção de combustíveis sintéticos, os chamados e-fuels.

Na fase piloto, já em 2022, serão produzidos cerca de 130 mil litros, capacidade expansível para 55 milhões de litros em 2024 e para 550 milhões em 2026. A Porsche será o principal cliente deste combustível verde. Outros parceiros incluem a empresa energética AME, a petrolífera ENAP e a italiana, também do setor energético, Enel.

O projeto Haru Oni beneficia do clima da região de Magallanes no Chile para produzir combustíveis neutros em termos climáticos através da potência limpa do vento. A Porsche planeia utilizar os e-fuels, numa primeira fase, em alguns projetos pioneiros, como no desporto automóvel e nos seus Experience Centers, mas também em alguns veículos de produção.