Tal como já mencionámos, o mercado automóvel português caiu perto dos 34% em 2020. No entanto, há marcas que conseguiram combater da melhor maneira esta tendência. De facto, Porsche, Aston Martin e Ferrari não só evitaram números negativos, como ainda aumentaram as vendas em valores superiores a 10%.

Começando pela Porsche, marca de luxo alemã teve um ano extremamente positivo e é, de longe, a marca que mais vendeu das três com números positivos. No total, foram entregues 831 veículos entre janeiro e dezembro de 2020, o que representa um crescimento de 10,9% face a igual período em 2019. A segunda marca é igualmente de luxo, mas fala italiano. A Ferrari entregou 30 exemplares a clientes portugueses, um crescimento de 15,4% face às 26 unidades vendidas em 2019. Já a Aston Martin matriculou 7 unidades, mais uma do que em 2019. Por fim, não podemos deixar de destacar a Bentley que se manteve constante, ou seja, vendeu exatamente as mesmas 21 unidades em 2019 e 2020.

Fonte: ACAP