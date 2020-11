Porsche desenvolve versão especial do 911 Turbo S em colaboração com a Embraer

A Porsche revelou uma edição especial do 911 Turbo S desenvolvida em cooperação com a Embraer, empresa especializada na construção de jatos privados. Assim, os clientes que optem pela compra de um Embraer Phenom 300E podem igualmente adquirir um 911 Turbo S personalizado com elementos inspirados nos do seu jato privado novo. O objetivo de