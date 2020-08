O Porsche Taycan Cross Turismo, a versão mais espaçosa do elétrico alemão, vê o lançamento ser atrasado do fim de 2020 para o início de 2021. De acordo com o CEO da Porsche, Oliver Blume, a pandemia, em conjunto com uma forte procura pelo Taycan “normal”, foram os pontos chaves desta decisão. A mudança não é uma desvantagem para nós. Apenas otimizamos o plano”, revelou Blume em declarações à Bloomberg.

Tal como no Taycan, o Cross Turismo também deve ser alimentado por dois motores elétricos síncronos que produzem uma potência combinada a rondar os 600 cavalos. A principal diferença é o design de quatro portas, numa estilo quase de crossover. Quanto à autonomia ainda não há informações, mas não devem ser muito diferentes do Taycan. Este será o segundo elétrico da marca a pensar no futuro. Isto porque, a marca alemã espera que metade das vendas internacionais sejam eletrificadas em 2025.