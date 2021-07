O Porsche 911 Turbo S foi criado pela Porsche América Latina e México em honra de Pedro Rodríguez, aquele que é “o piloto mexicano mais bem-sucedido de sempre”.

A Porsche apresentou um novo 911 Turbo S one-off em homenagem a Pedro Rodríguez. Para quem não conhece, o mexicano Rodriguez venceu em Fórmula 1 e 24 Horas de Le Mans, bem como, as 24 Horas de Daytona por quatro vezes. Durante a sua carreira conquistou ainda 11 títulos de World Championship of Makes (atual WEC), sendo que oito dessas vitórias foram ao volante do Porsche 917 KH com as cores da Gulf.

Perante isto, percebe-se o porquê da Porsche América Latina e Porsche México terem decidido optar por uma personalização semelhante, ou seja, com a cor azul e a mítica lista laranja. No pilar B encontramos uma placa com a silhueta do 917 KH com as cores da bandeira mexicana e a assinatura do piloto. “Pedro Rodríguez continua a ser o piloto latino-americano que deu mais triunfos e alegria à Porsche”, refere George Wills, presidente e CEO da Porsche América Latina. “Com este carro único no mundo, queremos homenagear um condutor insubstituível, um ídolo do passado e uma lenda da atualidade”, acrescentou.