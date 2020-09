Perante o cenário atual de pandemia, são vários os eventos relacionados com o mundo automóvel que têm vindo a ser cancelados ou adiados com o objetivo de evitar a propagação do vírus, uma opção que é, seguramente, a melhor para todos nós.

No entanto, a Porsche quis inovar e assim, de forma a respeitar este distanciamento dos fãs e visitantes nos salões mas com o intuito de continuar a levar até eles os seus produtos, criou um website onde é possível fazer uma visita virtual ao seu espaço no salão de Pequim.

Ali marcam presença o Cayenne E-Hybrid Coupé, bem como o desportivo 718 Cayman. O 911 Targa também por ali está e ainda o novo Panamera Turbo S, modelo que faria a sua estreia mundial em território chinês. A plataforma permite conhecer os modelos aos detalhe, por dentro e por fora, bem como configurá-los. Visite e configure, por exemplo, o Taycan dos seus sonhos.