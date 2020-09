Atualmente é cada vez mais fácil chegar aos 1000 cavalos de potência. As preparadoras estão a conseguir chegar aos quatro dígitos, em alguns casos, com relativa facilidade como o novo projeto da Black Box. A preparadora criou o Porsche Cayenne Turbo Nebulus, um SUV com uma decoração curiosa que certamente dá nas vistas por onde passa. Desde a carroçaria em preto mate com detalhes em vinil vermelho, até às jantes em vermelho. No entanto, as principais novidades acontecem debaixo do capot.

O motor V8 4.0 litros biturbo do Cayenne Turbo foi modificado pela Black Box com novos turbos, admissão, filtro de ar desportivo e uma reprogramação. Tudo isto deu origem a um aumento de potência de 550 cv e 770 Nm de binário de série para uns expressivos 962 cv e 1250 Nm. Com estes valores deve ser substancialmente mais veloz do que a versão de série e a empresa removeu o limitador de velocidade máxima. Necessário ou simplesmente extravagante?