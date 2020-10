A Porsche anunciou que todos os Cayenne híbridos plug-in vão passar a contar com uma nova bateria de alta voltagem com 17,9 kWh de capacidade no lugar da anterior de 14,1, beneficiando a autonomia elétrica em cerca de 30%. De acordo com os resultados alcançados no ciclo WLTP EAER City, o Cayenne E-Hybrid consegue agora percorrer até um máximo de 48 quilómetros, sendo que o Turbo S E-Hybrid pode chegar até aos 42 quilómetros.

O propulsor elétrico de todos os modelos Cayenne híbridos plug-in, inclusivamente a versão de carroçaria coupé, utiliza um motor elétrico integrado na caixa automática Tiptronic S. A sua potência é de 136 cavalos e dispõe igualmente de 400 Nm de binário, permitindo-lhes atingir, em modo zero emissões, uma velocidade máxima de 135 km/h. Este trabalha em conjunto com um motor V6 de 3 litros para uma potência combinada de 462 cavalos no E-Hybrid e com um V8 de 4 litros no Turbo S para uma potência total de 680 cavalos.