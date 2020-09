A Porsche anunciou a introdução da transmissão automática de dupla embraiagem de sete velocidades, denominada PDK, nas variantes de topo dos 718 Cayman e Boxster. Assim, todas as variantes equipadas com o bloco seis cilindros 4.0 litros, mais precisamente, 718 Cayman GT4, 718 Spyder, 718 Boxster GTS e 718 Cayman GTS.

Deste modo, a marca alemã garante que todas as variantes são mais velozes nas típicas acelerações dos 0 aos 100 km/h em comparação com a solução de caixa manual. Começando pelos mais potentes com 420 cavalos, Cayman GT4 e Spyder, aqui a aceleração faz-se em 3,9 segundos (4,4 s no manual). Passando para os 400 cv do Boxster e Cayman GTS, os valores são de 4 s (4,5 s no manual). De referir ainda que todos eles ganham mais 10 Nm de binário com a transmissão PDK.

Por fim, a Porsche aproveitou para lançar novas noviades. Destaque para o novo revestimento de bancos (Race-Tex) e a nova cor exterior Python Green. Sem esquecer as jantes de 20 polegadas no 718 Spyder com pneus de verão.