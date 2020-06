Edição limitada exibe elementos de estilo que vieram do passado glorioso da casa no desporto automóvel.

A Porsche tem sido perita na mescla entre o passado e o presente e não espanta que acasa de Weissach tenha escolhido o mais recente elemento da gama 911, o Targa, para oferecer uma edição muito especial de um carro que estica o braço ao passado e busca por lá os elementos que farão do Targa um dos carros mais interessantes da gama até porque a Porsche não inventou ao fazer este Targa como sucedeu no passado.

O 911 Targa 4S Heritage Design Edition é o primeiro de quatro modelos de coleção nascidos a partir da estratégia Heritage Design. Elementos exteriores e interiores de design histórico foram reinterpretados e combinados com a última tecnologia numa exclusiva edição especial “Porsche Exclusive Manufaktur”.

O carro já está disponível para encomenda, chega ao mercado no outono de 2020, sendo uma edição limitada de 992 unidades, o código interno desta geração do 911.

Alguns dos elementos desta série especial vão estar disponíveis para todos os modelos 911 como parte do Pacote Heritage Design. Junta-se a tudo isto um relógio de edição limitada da Porsche Design, exclusivo de quem comprar o 911 Targa 4S Heritage Design.

No exterior, este modelo destaca-se pela exclusiva cor Cereja Metalizada (há mais quatro cores disponíveis) e pelos logótipos dourados que criam uma imagem com o estilo dos anos 50. Os gráficos do desporto automóvel, em forma de lança, colocados nos guarda-lamas dianteiros, recordam o início da Porsche no desporto automóvel. Outro destaque é a placa Porsche Heritage na grelha do compartimento de arrumação traseiro, com um design reminiscente da placa do Porsche 356 que foi galardoado por alcançar a marca dos 100 mil quilómetros. A ligação entre o passado e o presente é garantida pelo Escudo Porsche de 1963, colocado no capot, volante, centros das jantes e chave do carro e, em relevo, nos apoios de cabeça e porta-chaves, a par com as jantes Carrera Exclusive Design de 20 e 21 polegadas e as pinças de travão em preto.

Já no interior, esta edição especial está forrada em dois tons que combinam pele vermelha (Red Bordeaux) com pele bege (Bege Atacama) ou então pele preta com pele bege. A utilização de bombazine nos forros das portas assinala o regresso de um material utilizado… no Porsche 356, revivendo a moda dos anos 50 do século passado. O conta-rotações e o cronómetro numa imagem clássica têm iluminação em verde, o revestimento interior do tejadilho perfurado em tecido microfibra e os alargados revestimentos em pele Exclusive Manufaktur. A placa em metal no friso do tablier apresenta o número da edição limitada.

A base do 911 Targa 4S Heritage Design é o novo Targa topo de gama com motor de 450 CV e caixa de 8 velocidades PDK, capaz de chegar aos 304 km/h e aceleração dos 0-100 km/h em menos de 3,6 segundos.

“Com os modelos Heritage Design, estamos a evocar memórias dos anos 50, 60, 70 e 1980 nos clientes e fãs. Nenhuma marca pode trazer tão bem estes elementos para a moderna como a Porsche. Desta forma, estamos a responder os desejos dos nossos clientes. Com estas exclusivas edições especiais, estamos também a estabelecer uma nova linha de produto que assinala a dimensão ‘lifestyle’ da nossa estratégia de produto,” afirma Oliver Blume, presidente do conselho executivo da Porsche.