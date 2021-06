A Porsche revelou o novo 911 GT3 com o Touring Package, uma versão que deixa o superdesportivo com um aspeto mais discreto, mas com os mesmos argumentos ao nível de performance. No exterior, o principal destaque passa pela ausência de asa traseira de grandes dimensões em detrimento de uma ativa de menores dimensões, tal como encontramos nos 911 base. Para além disso, o logo GT3 passa a estar acompanhado pela palavra Touring.

Face à versão base do 911 GT3 encontramos algumas diferenças como é o caso do lábio dianteiro na cor da carroçaria, contornos dos vidros em alumínio anodizado e ponteiras de escape prateadas. De referir ainda que o motor recebe o lettering Touring. Passando para o interior, os clientes vão encontrar revestimentos específicos e acabamentos em alumínio escovado.

No que diz respeito ao motor, o GT3 com o Touring Package continua a estar equipado com o motor seis cilindros boxer de 4.0 litros atmosférico que debita 510 cv e 470 Nm de binário. Esta motorização pode estar associada à transmissão automática PDK de sete velocidades ou manual de seis velocidades.