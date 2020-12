Porsche 911 GT2 RS com menos de 5000 km vai a leilão

O Porsche 911 GT2 RS é uma das versões mais impressionantes do desportivo da marca de Estugarda e na geração 997 foram apenas produzidas 500 unidades. Se sempre quis pôr as mãos num, então esteja atento ao leilão da Gooding & Co., a realizar entre os próximos dias 18 e 22 de janeiro de 2021,