O Pontiac Fiero ficará para a história por dois motivos bem diferentes. Por um lado, foi o primeiro modelo americano com motor colocado em posição central, por outro, teve uma carreira comercial discreta, com menos de 400 mil unidades produzidas, manchada também por alguns problemas de fiabilidade.

Foi fabricado entre 1983 e 1988 e contava com diversas soluções inovadoras, como a carroçaria com materiais compósitos e os faróis escamoteáveis. A versão GT, em particular a unidade desta notícia, foi a última a ser produzida, estávamos em agosto de 1988. Foi igualmente o último automóvel a sair da linha de produção da Pontiac no Michigan.

Não é por isso de estranhar que tenha chamado a atenção de colecionadores e tenha sido recentemente vendido por quase 75 mil euros. Percorreu menos de 1000 quilómetros desde novo e esteve sempre na posse de um antigo funcionário da marca. Entrou novamente para a história por ter sido o Fiero vendido pelo mais alto valor de sempre.