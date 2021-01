Em comunicado, a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, revelou que a operação denominada “roda livre” descobriu que mais de seis mil carros usados importados estão envolvidos num esquema fraudulento que lesou o Estado em pelo menos 4.3 milhões de euros. Em conferência de imprensa, Norberto Martins, diretor da polícia judiciária do Porto, citado pela Lusa, esclareceu que com um “esquema de não pagamento do IVA, [os envolvidos] conseguiam ter preços altamente competitivos nas viaturas que vendiam”. Acrescentou ainda que a grande maioria dos veículos eram importados da “Alemanha, França e Espanha”.

“Na sequência das setenta buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Braga, Barcelos, Paredes, Vila Nova de Famalicão e Ponte de Lima, foram detidos sete indivíduos, entre os quais três empresários do ramo automóvel e dois contabilistas certificados, com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos, fortemente indiciados pelos referidos crimes”, afirma a PJ em comunicado emitido na passada quarta-feira.

Segundo a Polícia Judiciária, os detidos vão ser presentes à “competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.

Fonte: PJ/Lusa