Polestar confirma produção do Precept

A Polestar acabou de anunciar que vai mesmo avançar com a produção do Precept. Este modelo foi apresentado online no início de 2020 e a sua revelação destacou a visão da marca para o futuro, sustentada por três áreas chave: sustentabilidade; tecnologia digital e design. “ Impressionante. Espetacular. Gostaríamos de vê-lo na estrada! – esta