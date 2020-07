Já estão em solo europeu as primeiras unidades do Polestar 2, que vão ser entregues, primeiro aos clientes da Suécia e Noruega, seguindo-se a Bélgica, Alemanha, Holanda e Reino Unido.

Inserido no segmento dos automóveis compactos eléctricos premium, o Polestar 2 é um modelo de 5 portas, baseado na plataforma CMA – Compact Modular Architecture da Volvo, tem 2 motores elétricos e uma bateria com 78 kWh de capacidade que permitirá atingir uma autonomia de 500 kms.

O pack de baterias de 27 módulos está integrado na parte inferior do veículo contribuindo não só para um aumento da rigidez do chassis mas também, para melhores níveis de insonorização e vibração. O Polestar 2 tem 408cv e 660 Nm de binário, capaz de fazer menos de 5 segundos dos 0 – 100 km/h.

Para Thomas Ingenlath, CEO da Polestar,”este é um grande momento. Estamos cada vez mais próximos de entregar os Polestar 2 aos nossos primeiros clientes na Europa. A chegada deste primeiro lote é uma prova não só do nosso compromisso com os nossos clientes como também que as nossas operações estão a funcionar com eficiência. O público vai finalmente poder experimentar o quão fantástico o Polestar 2 é.”