As primeiras pessoas a receber carros novos têm um privilégio especial, porém, também são os primeiros a receber as notícias de quando algo não se encontra a 100%. É o caso dos primeiros 4586 donos do Polestar 2 que vão ser contactados, a partir de 2 de novembro, para levar o carro à oficina. Isto porque a marca sueca detetou dois problemas relacionado com um conversor de energia e outro com as baterias.

Começando pelo primeiro a chamada à oficina acontece para substituir os conversores com defeito na grande maioria dos veículos entregues. Estes conversores têm um papel importante visto que transformam a energia elétrica armazenada na bateria em potência para o propulsor elétrico. Foram afetados 4586 veículos com este problema. Por outro lado, detetaram, igualmente, um problema com o HVCH (High Voltage Coolant Heater). Este é responsável pelo aquecimento do habitáculo e da bateria. Algumas peças montadas no início da produção precisam de ser substituídas. Com este segundo problema foram afetados 3150 veículos. Para além disso, a Polestar diz que vai aproveitar esta ação para melhorar os veículos de forma a poderem receber atualizações “over the air” no futuro, tal como acontece na Tesla.

Fonte: Polestar